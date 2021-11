L'indice de réparabilité, une étape vers la durabilité des produits

Jeter son poste de télévision faute de pouvoir le faire réparer. Ne plus pouvoir utiliser son PC portable ou son smartphone pour cause d’obsolescence logicielle ou matérielle, parfois programmée. Dans un monde qui se veut plus durable, ce comportement, en partie induit par les fabricants eux-mêmes, ne devrait plus avoir cours. Le gouvernement français a intégré l’indice de réparabilité dans la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (Agec), une initiative unique. Aujourd’hui, en France, seuls 40 % des appareils électriques et électroniques qui tombent en panne sont réparés. L’objectif de la loi Agec est d’atteindre 60 % dans cinq ans.