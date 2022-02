L'Inde veut produire 5 millions de tonnes d'hydrogène vert d'ici 2030

NEW DELHI (Reuters) - L'Inde va produire cinq millions de tonnes d'hydrogène vert d'ici 2030 dans le but d'atteindre ses objectifs en matière climatique et de devenir une plaque tournante pour la production et l'exportation de ce combustible propre, a annoncé jeudi son ministre de l'Énergie.