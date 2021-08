L’Inde lève l’interdiction du Boeing 737 MAX, la Chine résiste encore

Le ciel se dégage encore un peu plus pour le Boeing 737 MAX. L’Inde a fait savoir jeudi 26 août qu’elle levait l’interdiction de vol de l’appareil, après presque deux ans et demi d’immobilisation au sol. Le pays avait lâché du lest en avril dernier, autorisant le survol du pays par des appareils enregistrés dans d’autres pays. Alors que les Etats-Unis, l’Europe et les autres principaux pays du monde ont donné leur feu vert ces derniers mois à un retour de cet appareil dans le trafic aérien, la Chine reste le dernier obstacle au retour en grâce de cet appareil impliqué dans deux crashs mortels en 2018 et en 2019.