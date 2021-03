Mauvaise nouvelle pour l'industrie auto, l'incendie dans la principale usine de Renesas a été plus dévastateur que prévu

L’incendie qui a touché la plus grande usine de puces de Renesas au Japon le 19 mars 2021 a détruit deux fois plus d’équipements de production qu’estimé au départ. Le fabricant japonais de semi-conducteurs, l’un des trois plus grands fournisseurs de l’automobile, n’entrevoit pas une reprise de ses livraisons avant deux ou trois mois. Au risque d’accentuer les tensions d’approvisionnement sur le marché.