L’incendie d’un datacenter d’OVH, un cataclysme pour tout le numérique français

L’incendie qui a ravagé l’un des quatre datacenters d’OVH à Strasbourg et sérieusement endommagé un deuxième le 10 mars 2021, a provoqué un immense électrochoc. Et pour cause : OVH est le champion français du cloud d’infrastructure et le fer de lance de la résistance européenne aux géants américains Amazon, Microsoft et Google. "Il y a un avant et un après le 10 mars 2021, souligne à L’Usine Nouvelle Arnaud de Bermingham, président-fondateur de Scaleway, la société d’hébergement en colocation et de cloud du groupe Iliad de Xavier Niel, le propriétaire de Free. C’est un événement triste pour tout le cloud français. Plus rien ne sera pareil dans notre industrie. "