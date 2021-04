L'impuissance de l'Etat face aux tensions sur les approvisionnements

La ministre déléguée chargée de l’Industrie, Agnès Pannier-Runacher, a rencontré le 14 avril les représentants de six filières industrielles parmi les plus concernées par les hausses de prix et l’allongement des délais d’approvisionnement en matières, matériaux et composants qui affectent la relance de la production. A savoir l'automobile, l'agroalimentaire, le bâtiment, l'électronique, la métallurgie et la chimie. Au sortir de cette rencontre, si le gouvernement souligne des efforts louables pour amortir les tensions, on ne peut que constater que les leviers nationaux manquent face à un dérèglement du commerce international. Du moins dans le délai imparti.