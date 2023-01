L’impossible feuille de route de Luc Rémont, le nouveau PDG d’EDF

Luc Rémont a-t-il accepté une mission impossible? Dans une lettre du 9 décembre 2022, Élisabeth Borne donne six mois au nouveau PDG d’EDF pour lui présenter un nouveau plan stratégique pour le groupe. «Alors que le projet Hercule a été abandonné, je souhaite que vous puissiez proposer, en lien avec toutes les parties prenantes de l'entreprise, une nouvelle feuille de route stratégique, opérationnelle et financière pour l'avenir d'EDF, au premier semestre 2023», écrit la Première ministre. Et l’État, qui va désormais détenir 100% du capital du groupe, place la barre très haute. «Le gouvernement veut qu’EDF soit un leader mondial de la production, de la distribution et de la fourniture d’électricité décarbonée, dans le nucléaire, l’hydraulique et les renouvelables», a déclaré Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie, le même jour lors d’un déplacement à la centrale nucléaire de Penly (Seine-Maritime). Un objectif qui aujourd’hui semble très difficile à atteindre.

