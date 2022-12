«L'impact environnemental sera de plus en plus intégré à la réflexion de nos directeurs artistiques», assure Hélène Valade de LVMH

L’Usine Nouvelle. - En quoi consiste la stratégie LIFE 360, présentée en 2021 par le groupe LVMH? Où en êtes-vous?

Hélène Valade. - C’est une nouvelle alliance entre la nature et la créativité. A la haute qualité des produits LVMH, doit désormais correspondre une haute qualité environnementale. Nous avons pour but d’avoir 100% de nos produits inscrits dans une démarche d’économie circulaire d’ici à 2030. Nous travaillons sur de nouveaux matériaux. Plusieurs pistes sont explorées dans nos différentes maisons. Cela peut être en partenariat avec des start-up, des fournisseurs, ou bien encore via des programmes de recherche. La règle première chez nous est la créativité.

Cela étant dit, le processus de créativité est lui-même en train d’évoluer. Il peut désormais partir du matériau ou de chutes de matières. Dans les ateliers, des espaces sont dédiés à l’exposition de nouveaux matériaux qui peuvent être une source d’inspiration. L’exemple de Virgil Abloh [ancien directeur artistique homme, décédé en novembre 2021, ndlr] chez Louis Vuitton est, à cet égard, emblématique. Il a donné ses lettres de noblesse à l’upcycling, avec sa collection de sneakers. Cette préoccupation générale, à savoir la prise en compte de l’impact environnemental, sera de plus en plus intégrée à la réflexion de nos directeurs artistiques. Mais c’est aussi une attente exprimée par nos clients. Et cela ne concerne pas que les jeunes générations.

Comment travaillez-vous avec vos fournisseurs, par exemple dans le textile?

