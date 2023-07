L’Imec investit 1,5 milliard d’euros dans le développement de puces subnanométriques

L’Imec, le centre de recherche et technologie en microélectronique à Louvain, en Belgique, va recevoir un investissement de 1,5 milliard d’euros financé à parts égales par le gouvernement flamand et l’UE dans le cadre du Chips Act européen. C’est-ce que Jo Brouns, le ministre flamand de l’Innovation, a annoncé lors de la visite d’Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, le 7 juillet 2023, dans ce joyau européen de la recherche et de l’innovation dans les semi-conducteurs.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]