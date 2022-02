[L'image] Les cacahuètes à la rescousse de la sécurité routière sur les ronds-points

A La Neuville-Chant-d’Oisel (Seine-Maritime), un nouveau carrefour giratoire risque de rendre plus d’un automobiliste perplexe. Le principe de la circulation autour d’un îlot central est bien respecté, mais la forme de l’anneau est plus oblongue : il s’agit d’un rond-point en forme de cacahuète. « Les mauvaises conditions de visibilité et de lisibilité de l’intersection entraînaient un dysfonctionnement du carrefour », souligne la métropole de Rouen-Normandie, à l’origine de cet aménagement d’un coût de 617 000 euros.

