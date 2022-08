[L'image] La fusée SLS de la mission Artemis pour la Lune a rejoint son pas de tir

La fusée Space Launch Systems (SLS) de la mission Artemis effectue son premier voyage... jusqu'à son pas de tir. Il lui a fallu dix heures pour parcourir un peu plus de six kilomètres et atteindre le sommet du complexe de lancement 39B du Kennedy Space Center de la Nasa, en Floride, depuis son site d'assemblage. Au cours des prochains jours, les ingénieurs et les techniciens vont configurer les systèmes sur l'aire de lancement, en vue du grand départ La première fenêtre de tir s'ouvrira le 29 août à 8 h 33 (heure locale) pour deux heures.

La fusée SLS doit propulser la capsule Orion vers la Lune, d'abord pour deux missions non habitées (Artemis 1 et 2), puis avec équipage. Avec l'objectif de reposer des humains sur la Lune en 2025, pour la première fois depuis 1972. La mission Artemis 1 doit durer 25 jours.

Si la capsule Orion destinée aux astronautes est de fabrication américaine, le module de service européen (ESM) qui la propulse et l’alimente en eau, air et électricité est fourni par l'Agence spatiale européenne, et plus précisément par Airbus.