[L'image du jour] Une torche en acier recyclé et made in France pour les JO de Paris 2024

Du 8 au 26 juillet, un an avant le début des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, 11 000 bénévoles transporteront la flamme olympique entre Marseille (Bouches-du-Rhône) et la capitale. Pour cette tâche presque aussi emblématique que l'événement lui-même, ils seront équipés d'une torche en acier recyclé et made in France, dont le design a été dévoilé le 25 juillet.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]