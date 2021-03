[L'image du jour] Le canal de Suez bloqué par un porte-conteneurs géant

Mercredi 24 mars 2021, un porte-conteneurs géant a dérivé dans le canal de Suez, bloquant aux autres navires l'accès à l’un des passages maritimes les plus fréquentés au monde. Le navire en question, nommé Ever Given, navigue sous pavillon panaméen et appartient à l'armateur sud-coréen Evergreen Marine Corp. Selon cette dernière, une rafale de vent aurait fait dériver le navire de sa trajectoire. Les opérations pour dégager le navire sont en cours, mais les perturbations pourraient durer plusieurs jours, le temps de résorber le trafic.

Trafic entièrement bloqué

Les proportions démesurées de l’Ever Given sont telles qu’un humain est à peine visible sur une vue d’ensemble de ce navire de 400 mètres, pesant plus de 219 000 tonnes. Il peut transporter jusqu'à 20 000 containers. Le trafic a été entièrement bloqué, affectant des dizaines de navires qui ne peuvent s'engager dans le canal. Or 10% du commerce maritime mondial transite via le canal de Suez. Refinitiv a recensé 53 pétroliers coincés, dont 27 chargés de 1,9 million de tonnes de brut au total. Ce qui représente la moitié de la consommation mensuelle de pétrole au Royaume-Uni.

Le porte-conteneurs a dévié de sa route et s'est encastré dans les bords du canal du Suez. Photo Suez CANAL / AFP.



Huit remorqueurs tentent de dégager le porte-conteneurs. On ne rapporte pas de blessure ou de pollution. Barrant le passage en travers, la proue du navire s'est logée dans le mur est du canal alors que la poupe a touché le mur ouest. Un responsable égyptien a averti que le dégagement du navire pourrait prendre au moins deux jours.

En 2015, le gouvernement égyptien avait achevé un agrandissement majeur du canal mais malheureusement, l'Ever Given s'est échoué avant d'atteindre cette portion élargie.

Impact sur le cours du pétrole

Cet incident n’est pas sans conséquence sur le marché des hydrocarbures, extraits en grande quantité dans la région, puisque le navire perturbe les livraisons de pétrole et de gaz naturel liquéfié (GNL). Cela a fait bondir rapidement les cours (+5% sur le WTI, pétrole de référence aux Etats-Unis), en retardant les livraisons prévues. Un sursaut des cours que tempère Rystad Energy: "les effets du blocage pourraient être mineurs et transitoires, étant donné qu’il existe des sources et des chemins de transport alternatifs pour ces produits, mais si le blocage devait durer plusieurs jours, il pourrait significativement affecter les prix."