[L'image du jour] La coupole des Galeries Lafayette Haussmann a fait peau neuve

Sans forcément le savoir, les clients du magasin principal des Galeries Lafayette, boulevard Haussmann à Paris, font leur shopping sous une coupole entièrement rénovée. Inaugurée en 1912 à l’occasion de l’emménagement dans le bâtiment, elle a vu ses 1900 vitraux restaurés. D’une surface totale de 1400 mètres carrés, cette pièce de type Art nouveau a également vu ses 1300 mètres carrés de décors peints par Louis Majorelle (1859-1926) ravivés. Citynove, la foncière du groupe Galeries Lafayette (qui comprend aussi le BHV Marais, La Redoute et Mauboussin), a porté le projet, avec l’agence Perrot & Richard Architectes, maître d'œuvre, spécialisée dans la sauvegarde du patrimoine.

“Assister à la fin d’un chantier de cette envergure, qui va permettre de continuer à l’ancrer dans son temps et dans notre histoire familiale de commerçants, a été rendu possible grâce au savoir-faire unique d’artisans d’exception, que nous remercions sincèrement aujourd’hui pour leur implication tout au long de ces deux années de travail”, souligne Guillaume Houzé, directeur de l’image et de la communication du groupe Galeries Lafayette. La substitution des verres blancs et la restauration des vitraux s’était achevée en octobre 2020, avant la dépose de l’ancienne verrière et la pose de la nouvelle, une opération qui s’est terminée en avril. Des travaux réalisés durant 200 nuits de travail.

43 mètres de haut

Surplombant le magasin principal à 43 mètres de haut (le bâtiment dédié aux collections homme n’ayant été ouvert qu’en 1969), la coupole a également fait l’objet d’une reprise de son étanchéité. Des dispositifs d'éclairage programmables et des points de levage motorisés ont été ajoutés afin de pouvoir organiser des opérations événementielles. 1,7 km et 80 projecteurs de rubans Led ont été installés. 30 tonnes de verre ont été déposées lors de la réalisation du chantier, qui a fait intervenir 45 entreprises.

Avant la crise, le magasin était fréquenté par 37 millions de personnes par an. En avril, le Printemps Haussmann a pour sa part achevé la réinstallation de ses grilles extérieures, à l’abandon depuis 1930 et envoyées en rénovation en 2019. Ces immenses éléments (3,3 mètres de haut, 3,20 mètres de large, 1500 kg), ornés de statuettes liées à la mythologie grecque, sont désormais commandés par un système électrique.