[L'image du jour] L'esplanade de La Défense veut se muer en parc urbain

Après de nombreuses tentatives pour donner un supplément d’âme à l’esplanade de La Défense (Hauts-de-Seine) et animer ce long corridor piétonnier résolument minéral, l’établissement public Paris La Défense, aménageur et gestionnaire, espère enfin tenir la solution, avec la transformation d’un espace de 5 hectares (sur 600 mètres de long) en parc. La livraison est envisagée par étapes successives à l’horizon 2026 dans le premier quartier d’affaires d’Europe.

Afin de faire face aux îlots de chaleur, dans un quartier marqué par la présence en masse de façades en verre, des bassins rythmeront différents lieux paysagers (petits arbustes colorés, haies, massifs fleuris et plantes, pelouses). Cerisiers du Japon, cornouillers, pommiers, myrtes, chèvrefeuilles et iris devraient faire leur apparition, sous la supervision de l’architecte-paysagiste Michel Desvigne. « Les infrastructures de la dalle permettant d’apporter des masses végétales substantielles et pérennes, la notion de pleine terre peut être réinterprétée », indique ce dernier.

Conçus en 1972, les espaces publics de l'esplanade (ici, dans leur état actuel) sont amenés à évoluer. Photo: 11h48 / Paris La Défense

« Le paysage de Paris La Défense est très particulier, avec des spécificités uniques, liées à sa conception sur dalle associée à de forts dénivelés. Y concevoir un grand parc relève donc du défi technique », expliquent les promoteurs du projet, d’un montant estimé à 30 millions d’euros. L’espace sous la dalle sera comblé à certains endroits. En 2021, 13 jardins hors-sol avaient été installés pour une expérimentation d’une durée de trois ans, tandis que la place Basse avait déjà été transformée en espace végétalisé en 2017. Objectif affiché pour les multiples chantiers en cours : diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre du territoire d’ici à 2030.