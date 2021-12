[L'image du jour] Des camions à béton à cabine vitrée pour améliorer la visibilité des conducteurs

© Unibéton Ce nouveau modèle de camion-toupie est doté d'une cabine largement vitrée et surbaissée.

De nouveaux camions-toupies pour davantage de sécurité. Si les célèbres véhicules de transport du béton ne changent ni de forme, ni de fonction, ils s’adaptent aux enjeux de la conduite en milieu urbain. Le fabricant de béton prêt à l’emploi Unibéton (l’une des filiales françaises d’HeidelbergCement), qui compte 170 centrales en France et le transporteur Sola testent à Paris et à Nantes (Loire-Atlantique) deux engins dotés d’une cabine surbaissée, dotée d'un vitrage quasi-intégral sur ses parois latérales, d’une porte s’ouvrant en accordéon vers l’intérieur pour monter et descendre à l’opposé de la circulation, ainsi que de nouveaux rétroviseurs mieux adaptés aux angles morts.

“La position basse du siège du conducteur, le généreux vitrage de la cabine ainsi que des systèmes de sécurité et d'aide à la conduite supplémentaires assurent une vue dégagée sur la chaussée et les trottoirs dans chaque direction”, explique le constructeur des camions, Mercedes Benz, en présentant la gamme Econic. Une caméra dotée d’un angle de vue à 360 degrés permet au conducteur de visionner son environnement immédiat depuis le tableau de bord. La présence d’obstacles est signalée au moyen de capteurs. Pour les conducteurs, deux marches suffisent pour accéder à la cabine.

Une gamme déclinée dans plusieurs secteurs

Le camion-toupie a une largeur de 2,49 mètres. Son poids à vide est de 9 100 kg, sa puissance de 350 cv, son réservoir jauge 200 litres et sa charge utile est de 19 tonnes, soit 8 mètres cubes de béton. “Ces deux camions-toupies fiabilisant totalement le transport du béton et répondent parfaitement aux enjeux sécuritaires sur chantier et en agglomération”, se félicite Unibéton, qui n’a toutefois pas encore annoncé de nouvelles commandes. Mercedes Benz compte aussi proposer des véhicules plus sécurisés dans les secteurs de la collecte de déchets et des opérations de secours.