[L'image du jour] Construit par Boeing, le premier P-8A Poseidon de Norvège a effectué son vol inaugural

Alors que Boeing doit faire face au report du lancement de sa capsule CST-100 Starliner vers la Station spatiale internationale (ISS) à une date indéterminée, le constructeur peut compter sur sa division défense. En plus d'avoir tiré le chiffre d'affaires du groupe vers le haut lors du deuxième trimestre 2021 grâce à sa rentabilité, elle enregistre fréquemment des petites victoires, à l'image du vol inaugural du premier P-8A qu'il livrera à la Norvège.

L'avion de patrouille maritime a décollé de Renton, (dans l'Etat de Washington) vers 19 h heure française, pour atterrir à Seattle près de 2 h 30 plus tard. Si le pilote semble n'avoir rencontré aucun problème au cours du trajet, des tests supplémentaires auront lieu avant la livraison finale à l'Agence Norvégienne du Matériel de Défense, prévue plus tard cette année. Le pays scandinave avait commandé cinq P-8 à Boeing en novembre 2016 afin de remplacer sa flotte actuelle, composée de six P-3 Orion et de trois DA-20 Jet Falcon. Le montant du contrat avait été estimé à plus d'un milliard de dollars.

Huit pays clients

« Le P-8 aidera la Norvège à améliorer la guerre anti-sous-marine et anti-navire, mais aussi le renseignement, la surveillance et la reconnaissance, ainsi que les missions de recherche et de sauvetage, a déclaré dans un communiqué Christian Thomsen, responsable du programme P-8 Europe. Il favorisera en plus une précieuse collaboration régionale et l'interopérabilité avec les pays de l'OTAN ».

La Norvège est l'un des huit pays à avoir choisi le P-8A comme avion de patrouille maritime, avec les États-Unis, l'Inde, l'Australie, le Royaume-Uni, la Corée, la Nouvelle-Zélande et l'Allemagne. A ce jour, le constructeur américain a livré 136 de ces avions, qui sont en quelque sorte le dérivé militaire du Boeing 737. Le P-8A peut effectuer des missions en collaboration avec d'autres appareils, tel que son drone de combat Loyal Wingman.