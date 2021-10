[L'image du jour] Cette nouvelle tour va onduler dans le ciel de Montpellier

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Brenac & Gonzalez & Associés Le bâtiment jouera sur la porosité entre l'intérieur et l'extérieur des appartements.

Au printemps 2022, une tour de 57 mètres doit être livrée sur une ancienne friche ferroviaire de Montpellier (Hérault). Sa construction est en cours de finalisation. Complétée par trois îlots dédiés à des logements sociaux, des bureaux et des commerces, la résidence Higher Roch accueillera 76 logements, tous vendus. Lauréat 2019 des Pyramides d’argent, un prix décerné par la Fédération des promoteurs immobiliers, le projet se caractérise par ses façades entièrement courbes.

« Les formes ondoyantes des plateaux et des terrasses qui rappellent les courbes de niveaux, s’empilent et se décalent successivement. Ces débords sont reliés les uns aux autres par une maille métallique géante », explique l’agence d’architecture Brenac & Gonzalez & Associés. D’un coût estimé à 19 millions d’euros hors taxes, l’ensemble comprendra la tour de 50 mètres de haut, ponctuée de grandes terrasses. « Les espaces extérieurs sont pensés en continuité comme autant de pièces à vivre, largement dimensionnées, entre ombre et lumière », est-il expliqué. Un moyen de tirer parti du climat plutôt privilégié de la région.

Une large place accordée à l’acier

La Société provençale de constructions métalliques, basée à Fourques (Hérault), a pris en charge la réalisation de plusieurs éléments de façade. Les garde-corps sont réalisés en maille inox et en acier galvanisé thermolaqué blanc pour les poteaux intermédiaires et la main-courante. Des tubes verticaux décoratifs en acier galvanisé thermolaqué font office de support pour les toiles qui vont recouvrir certains balcons. Des profils reconstitués soudés (plaques d’acier soudées) ont aussi été employés. « Ils permettent de réaliser les rives courbes aléatoires des balcons avec précision. Ils faciliteront ensuite la mise en place de la treille métallique qui habillera Higher Roch », précise l’entreprise.

Les promoteurs, Sogeprom-Pragma et Vinci Immobilier, promettent des performances énergétiques supérieures de 15% aux exigences de la RT2012. L’immeuble est labellisé Breeam et Haute qualité environnementale. 130 000 heures auront, au total, été passées sur la partie gros œuvre.