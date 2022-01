[L'image du jour] A Laval, cette salle de sport et de spectacles joue sur les variations du béton

Depuis le mois d’octobre dernier, c’est un équipement multifonctionnel tout en courbes qui accueille les habitants de Laval (Mayenne). Sobrement appelé Espace Mayenne, ce bâtiment de 15 000 mètres carrés regroupe une salle pouvant accueillir des événements sportifs et culturels (de 2 000 à 4 500 places selon les configurations), une salle dédiée au sport (1 900 places) dotée d’un mur d’escalade de 16,5 mètres de haut et de 44 mètres de large aux standards internationaux, une salle de congrès (300 places) ainsi que trois salons de réception. Le terrain de 8,4 hectares accueille par ailleurs un vélodrome et un parking. Un projet d’un montant de 42 millions d’euros, à l’intégration environnementale soignée sous la houlette de l’agence Hérault Arnod Architectures, sur un site occupé jusqu’en 2011 par l’Armée de Terre.