L'îlot Gaîté-Montparnasse rénové, le centre dédié au Rafale de Thales, des trams électriques… Les cinq images de la semaine

L’îlot Gaîté-Montparnasse se refait une beauté

Sur une même parcelle de 1,5 hectare, un hôtel entièrement rénové, 13 000 mètres carrés de plateaux dédiés au coworking, une nouvelle galerie commerciale, une bibliothèque, une crèche et 1 370 places de parking. Bienvenue à l'îlot Gaîté-Montparnasse à Paris. Les magasins et les bureaux doivent ouvrir à l’automne, achevant un chantier débuté en 2017, pour un montant de 500 millions d’euros. Dans un souci d’économies de matériaux, les commerçants ont été invités à réduire au maximum, voire supprimer, leurs vitrines. L’Usine Nouvelle y était.



Thales se dote d'un centre dédié aux équipements optroniques

Thales a inauguré le 1er juillet son centre de soutien aux équipements optroniques du Rafale, à Châtellerault, dans la Vienne. Ses équipes vont assurer la réparation d’équipements critiques, en particulier son pod de désignation laser Talios, une super caméra qui permet à l’avion de combat de reconnaître et de désigner des cibles au sol, de jour comme de nuit. L’investissement du groupe sera de plusieurs millions d’euros.



Nouvelle étape dans l'électrique pour Renault Cléon

L’usine Renault de Cléon (Seine-Maritime) embrasse la transition électrique, après 60 ans d’activité dans le moteur thermique. Mardi 5 juillet, le constructeur automobile a inauguré une ligne de production dédiée au moteur ePT-160kW, qui équipe déjà la nouvelle Mégane électrique, fabriquée dans la région voisine des Hauts-de-France. Renault en a profité pour fixer un objectif ambitieux au site normand : tripler sa production annuelle de moteurs électriques, pour atteindre 500 000 unités dès 2024.



Un tramway électrique dans le nord de l’Allemagne...

Ils avaient pour mission de «concevoir un concept de mobilité pour les zones rurales en mettant l'accent sur les caractéristiques régionales». Trois designers allemands originaires de Kiel ont décidé de développer «Abacus», un concept de tramway électrique qui circule sur des voies ferrées réaffectées sur trois kilomètres entre le village de Gross Rönnau et la petite ville de Bad Segeberg. L’idée, expliquent-ils, est de revaloriser les petites lignes de train du nord de l’Allemagne qui ont disparu au profit de la route. Le tramway, qui fonctionne par induction, ne marquera plus d’arrêt en gare, mais repérera les voyageurs grâce à la reconnaissance de formes.



... Et un tram-train en région parisienne

Décidément, l'heure est au tram. 18,8 kilomètres, 11 stations, sept communes desservies et 21 000 voyageurs par jour transportés en 30 minutes sur l’ensemble du parcours : le Tram 13 express, un tram-train yvelinois qui relie la gare du RER A de Saint-Germain-en-Laye à la gare du RER C de Saint-Cyr-l’Ecole, en passant par Saint-Nom-la-Bretèche, Noisy–le-Roi et en s’approchant à 500 mètres du Château de Versailles, a été inauguré le 6 juillet. Pour les habitants des Yvelines, ce mode de transport 100% électrique, conçu par Alstom, permet un gain de temps non-négligeable sur certains trajets. Par exemple, l’habitant de Noisy-le-Roi qui se rend à la gare Saint-Lazare effectuera le trajet en 50 minutes au lieu de 1h40.