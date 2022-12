L’IGN publie le premier Atlas de l’anthropocène

L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) vient de publier le premier atlas de l’Anthropocène, ce néologisme (ère de l’humain) qui fait référence à l’activité humaine devenue la contrainte écologique dominante. Il s’est engagé à observer en continu le territoire français autour de cinq thèmes : l’artificialisation des sols, le suivi de l’état des forêts, l’observation de l’érosion des reliefs – et tout particulièrement le trait de côte –, la cartographie prédictive des zones de biodiversité à protéger et les épisodes naturels extrêmes.

