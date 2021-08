[L'idée verte] Le Yara Birkeland, premier cargo autonome électrique, est prêt à prendre le large

Après un an de retard, le voici enfin opérationnel. Le Yara Birkeland, premier cargo 100 % électrique et autonome, est désormais prêt à prendre le large pour son premier voyage sur les côtes norvégiennes. A cause de la pandémie et de problèmes logistiques, son départ initialement prévu pour l’automne 2020 a été retardé d’un an. Sa construction avait été annoncée en 2017 par le chimiste norvégien Yara International, connu pour sa production d'engrais azoté. Fondée en 1905, cette entreprise emploie 17 000 personnes dans le monde et a réalisé un chiffre d’affaire de 11,6 milliards de dollars en 2020. A LIRE AUSSI [Innovation] Y a-t-il un pilote dans le navire ?