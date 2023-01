[L'idée verte] Des caisses de camions frigorifiques reconditionnées en bâtiments à usage temporaire

Sans craindre le froid, travailler dans une ancienne caisse de camion frigorifique devrait bientôt être possible. A Lyon (Rhône), la start-up Regoods présentera en avril le prototype d’un module destiné à des activités temporaires de commerce et d’événementiel, aménagé à partir d'une cellule de camion-frigo. «En France, les caisses de camions frigorifiques sont hors-circuit à partir de 12 ans d’exploitation», précise Alexandre Dufrenne, président et cofondateur de la structure spécialisée dans l'immobilier provisoire.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]