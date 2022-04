L’hydrogène vert, un potentiel de 10 milliards d'euros pour la filière française du matériel électrique

En septembre 2020, Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie, a été clair. Le plan hydrogène français de 7 milliards d’euros, porté à 9 milliards un an plus tard, vise à développer une filière industrielle de la production d’hydrogène bas carbone en France. Cette enveloppe servira avant tout à développer la filière électrolyseur, en finançant des gigafactories pour les produire, mais aussi pour les utiliser à des fins de production massive. L'hydrogène bas carbone ainsi obtenu sera destiné principalement à des usages industriels et pour la mobilité lourde.

