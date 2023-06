L’heure du goûter

Pour faciliter l’apprentissage de l’heure aux enfants, le designer Paul Kweton du Studio Paulbaut a créé la montre Donut, un hybride entre une montre-bracelet et la pâtisserie favorite d’Homer Simpson. Avec son diamètre de 6,5 cm, difficile de se tromper d’aiguille.

Disponible dans des couleurs vives, cette montre est proposée avec diverses couleurs de glaçage pastel et fluo et des saupoudrages aux motifs variés, des cœurs aux flocons de neige. Le donut imprimé en 3D est en ABS et le bracelet en nylon.