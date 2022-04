L’héritière électrique de l’Alpine A110 pourrait être produite au Royaume-Uni plutôt qu’à Dieppe

La production de la célèbre berlinette d’Alpine va-t-elle être délocalisée à l’étranger ? Mardi 12 février, la direction du groupe Renault a confirmé qu’elle étudiait la possibilité d’une fabrication de la nouvelle version de l’A110 au Royaume-Uni. Développé en partenariat avec Lotus, ce futur coupé électrique pourrait être assemblé sur le site du constructeur automobile britannique de Norfolk, dans l’est de l’Angleterre, selon les précisions de La Tribune… Et non plus dans la manufacture française de Dieppe (Seine-Maritime).

[...]