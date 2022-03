L'hélico à tout faire des armées va mobiliser la filière aéro

Le ministère des Armées a notifié à Airbus Helicopters, fin décembre, le contrat de développement et d’acquisition de 169 hélicoptères de nouvelle génération, avec une première tranche ferme de 30 appareils. Le H160, surnommé aussi le Guépard, remplacera cinq types d’hélicoptères existants au profit de l’armée de terre, de la Marine et de l’armée de l’air. Grâce à la polyvalence de l’appareil, les militaires seront capables de mener des missions de combat, de sauvetage et de transport léger.

