"L’exploration humaine et permanente d’autres astres aura besoin d'autres acteurs industriels", affirme Lionel Suchet, DG délégué du CNES

L’Usine Nouvelle - La Nasa a reporté deux fois le tir de la fusée SLS. Comment comprendre que cinquante ans après, cela reste complexe de faire voler un lanceur capable d’aller sur la Lune ?

Lionel Suchet - Au-delà de l’objectif lunaire, on constate que soixante-cinq ans après le lancement de Spoutnik, il est toujours aussi difficile de faire décoller une nouvelle fusée ! En fait, un système de lancement est un système extrêmement complexe. La fusée elle-même met en œuvre des énergies extrêmement importantes pendant plusieurs minutes au moment du lancement. Pour SLS, on parle de 3200 tonnes de poussée au décollage. Par ailleurs, au niveau du segment sol, l’hydrogène et l’oxygène liquide sont des fluides cryogéniques - respectivement à -253°C et -183°C - très difficiles à manipuler. Enfin, il y a le dispositif qui permet de positionner le lanceur et de communiquer avec lui tout au long de sa mission. Ce système est très important pour savoir où est le lanceur et éventuellement, le détruire s’il pose des problèmes de sécurité pour les populations. Tous ces éléments sont absolument nécessaires au bon déroulement de la mission et très peu d’impasses sont possibles. Il faut que tout soit parfait au H0 pour que le décollage puisse avoir lieu. C’est pour cela que ce premier lancement est non habité, car il est forcément plus risqué que les suivants.

Le programme Artemis prévoit de revenir sur la Lune… cinquante ans après Apollo. Quel est l’intérêt d’un tel programme ?

Il y a cinquante ans, c’était un exploit extraordinaire de se poser sur la Lune, d’y marcher et d’en revenir. Aujourd’hui, on revient sur notre astre naturel mais pas pour faire la même chose. La démarche associée au programme Artemis est d’implanter une base permanente autour et puis sur la Lune. Techniquement, l’exigence est très différente.

[...]