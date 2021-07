L’expérience passager au cœur des enjeux d’une mobilité urbaine durable

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

Quelles ont été les conséquences de la pandémie sur les transports publics ?

Laurence Batlle : Le défi premier a été de répondre au besoin de réassurance des voyageurs, et de rappeler que les transports étaient des espaces sûrs. Des protocoles sanitaires ont été mis en place pour désinfecter les bus, les métros, les tramways… Dans les recherches menées par l’UTP, il est apparu que le port du masque dans les transports, associé à des temps de trajets limités et à des faibles interactions sociales, n’en faisait pas un lieu de contamination. Pour autant, la fréquentation a chuté de manière drastique, de plus de 70 % dans de nombreuses villes. Dans le même temps, la crise sanitaire a renforcé voire accéléré des tendances de fond. Parmi elles, la prise en compte des besoins spécifiques exprimés par les voyageurs : le digital, le respect de l’environnement. Une orientation qui se traduit par le développement des mobilités douces comme la marche à pied, le vélo ou les trottinettes et leurs pendants électriques…

Pierre-Olivier Desmurs : Les lignes ont bougé comme l’a démontré notre étude, réalisée auprès de 6 000 voyageurs, dont nous avons partagé les résultats au : Les lignes ont bougé comme l’a démontré notre étude, réalisée auprès de 6 000 voyageurs, dont nous avons partagé les résultats au Movin’On Summit . Les critères considérés comme essentiels hier, se sont atténués, d’autres sont apparus. Un exemple : la fiabilité des transports était un élément primordial pour 29 % des New-yorkais. Depuis la crise, il a perdu 8 points. À Madrid, la question de l’accessibilité tarifaire est passée de 33 % avant la pandémie à 23 % après. À l’inverse, la propreté et les conditions sanitaires de voyage ont émergé massivement. En Asie, à Hong Kong, ce critère représente désormais 48 % des attentes des voyageurs contre 20 % auparavant.

Quelles solutions sont déployées pour répondre aux nouvelles attentes des voyageurs ?

L.B : Sur le plan opérationnel, les protocoles sanitaires respectent le principe : « faire ce que l’on dit, et dire ce que l’on fait ». Des process de désinfection du matériel à base de nébulisation par exemple, sont réalisés. Un second élément significatif repose sur l’accélération du « sans contact ». Sur plusieurs des réseaux de bus que nous opérons, grâce à la technologie HoloStop, la demande d’un arrêt peut désormais s’effectuer sans appuyer sur le bouton « stop » : le voyageur passe son doigt devant un hologramme. De nouvelles applications comme notre solution LoadTracker testée en Ile-de-France, permettent de prédire en temps réel la charge à bord des bus. Les innovations concernent aussi le déploiement du M-Ticketing sur les réseaux.

P-O.D : Le « sans contact » devient un élément indispensable. L’essentiel n’est pas l’avant ou l’après d’un voyage, mais bien les étapes qui composent un trajet : à bord d’un train ou d’un bus, en gare, sur une plateforme de gare routière avec leurs lots de portes, de poignées, d’escalators… ces lieux concentrent les interactions. En Australie, Canberra a lancé une consultation afin d’éliminer tous les contacts physiques qui jalonnent habituellement un voyage. La notion de certification et de conformité n’a pas de signification pour un voyageur. Il attend avant tout ce type de solutions tangibles, immédiates, pratiques et simples au quotidien. Des services qui peuvent se révéler toutefois complexes à mettre en œuvre sur l’ensemble du parcours-voyageur et à l’échelle d’un réseau.

L’expérience des voyageurs repose également sur des transports durables : comment intégrez-vous cette dimension ?

L.B : La mobilité propre fait partie des enjeux relevés par les transports publics. En 2022, 25 % de notre parc en circulation à Londres sera 100 % électrique. La baisse des émissions de CO2 répond à une démarche volontaire. Nous sommes au service des autorités organisatrices à travers le déploiement de solutions durables telles que l’électrique, l’hydrogène, le gaz… Des opportunités se créent aussi. Dans les centres-villes, les dépôts de bus et les infrastructures deviennent multi-usages afin d’optimiser les ressources.

P-O.D : Le défi en matière d’environnement est complexe. Les discussions pour réduire les émissions de CO2 ne sont qu’un début. La réduction des NOx, des particules fines et de la consommation d’eau représente une succession d’enjeux. La décarbonation des transports ne se limite pas au passage du moteur thermique à l’électrique ou à l’hydrogène. Elle suppose de prendre en compte l’ensemble du réseau routier, ferroviaire. Les centres de maintenance doivent être décarbonés, tout comme les réseaux énergétiques ou encore télécoms ; les data collectées pour piloter les systèmes de transport génèrent elles aussi du CO2 . Il est nécessaire d’analyser le bilan carbone de la chaîne de mobilité dans sa globalité. Il faut repenser chacune des briques qui composent l’écosystème des transports. L’exercice est complet. Il doit être mené de manière collective et coopérative, dans une approche frugale des ressources.

Les solutions de mobilités deviennent désormais multimodales : comment cette tendance oriente-t-elle les transports en commun ?

L.B : Les voyageurs ne veulent pas être en contact avec quatre ou cinq opérateurs différents. Métro, trottinette, taxi… le parcours doit être fluide pour une expérience client sans couture à partir d’une seule porte d’entrée, quel que soit le moyen de transport. La notion des services de mobilité est au cœur du sujet. Elle a conduit au lancement de la nouvelle application « Bonjour : Les voyageurs ne veulent pas être en contact avec quatre ou cinq opérateurs différents. Métro, trottinette, taxi… le parcours doit être fluide pour une expérience client sans couture à partir d’une seule porte d’entrée, quel que soit le moyen de transport. La notion des services de mobilité est au cœur du sujet. Elle a conduit au lancement de la nouvelle application « Bonjour RATP », élargie à tous les moyens de déplacement (VTC, Vélib’, trottinettes électriques…). L’orientation conduit également à engager des réflexions avec les villes sur la notion d’espace dynamique. L’objectif est de partager voire de modifier l’usage d’un site ou d’une voie de circulation, en fonction de la période de l’année ou de la journée.

P-O.D : La démarche ne concerne pas seulement les métropoles. Les solutions de multi-mobilités voient le jour dans des villes moyennes comme à Crest, au sud de Valence, où une navette autonome est en test sur une voie communale. De nouveaux territoires d’innovation s’ouvrent. Ils bénéficient de la présence en France des trois leaders mondiaux des transports publics, toutes des entreprises françaises !

Quelle sera la valeur ajoutée des transports en commun de demain ?

L.B : Au-delà des innovations et de l’automatisation, il est nécessaire de revenir aux fondamentaux des transports publics. Dans un tissu urbain dense, ils sont le gage d’un gain de temps. En Afrique du Sud, entre Johannesburg et Pretoria, l’installation d’un parking relai associé à une solution de transport sur rail, permet aux voyageurs de gagner en temps l’équivalent de 42 jours de travail ! Être en capacité de rendre du temps est un élément fort, propre au transport en commun. Dans chaque nouvelle ligne de métro, inaugurée au Caire, à Bombay ou à Manille, la fréquentation des voyageurs s’avère immédiate car l’efficacité est unique.

P-O.D : Il est nécessaire de dépasser le débat de la séparation des transports publics et de la voiture individuelle. L’intermodalité s’opère à travers toutes les solutions de transports, avec des voyageurs qui alternent les usages. L’objectif est également de reconquérir le cœur des voyageurs qui ont basculé vers la voiture au cours de la crise sanitaire pour encourager des usages plus équilibrés et propres. Les transports doivent véhiculer une expérience positive et agréable, marquée par un retour à la convivialité et au respect.