L’évolution de carrière, porte d’entrée des femmes dans la cyber

15 jours gratuits et sans engagement

Un milieu ultra-masculin qui pourrait pourtant se diversifier. C’est l’une des conclusions à laquelle on arrive en lisant l’enquête sur les profils de la cybersécurité de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi), publiée le 25 octobre. Le premier chiffre qui en ressort est édifiant : 90% des professionnels du secteur sont des hommes. Un manque de mixité plus criant que dans le numérique en général, où 27,9% des emplois sont occupés par des femmes, selon le syndicat Numeum. La cybersécurité est même plus masculine que l’intelligence artificielle, où la part de femmes occupant des métiers techniques est estimée à 12%.