L’Europe veut faciliter la réparabilité des produits après la garantie

Pour produire moins de déchets, il faudra jeter moins et réparer plus. Alors que la France a déjà mis en place des mesures avec la loi AGEC pour rendre les produits plus durables, Bruxelles s’empare également du sujet. Jeudi 23 mars 2023, la Commission européenne a décidé de définir un nouveau droit à réparer. Elle rappelle que la perte pour les consommateurs européens en optant pour le remplacement d’un produit défectueux plutôt que pour la réparation est d’environ 12 milliards d’euros par an. Un comportement qui engendre aussi 35 millions de tonnes de déchets et 261 millions de tonnes d’émissions de gaz à effet de serre. Cette initiative « droit à réparer » devrait, selon les chiffres de Bruxelles, générer « 4,8 milliards d'euros de croissance et d'investissement dans l'UE ».

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]