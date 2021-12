L’autorité européenne de la concurrence valide l’OPA de Veolia sur Suez

C’est la fin d’un feuilleton qui aura duré près de seize mois, depuis l’annonce d’Antoine Frérot, le patron de Veolia, le 31 août 2020 quand il s’est déclaré candidat pour reprendre les parts d’Engie dans Suez. Et après des mois de procédures et d’opposition du deuxième groupe français de services à l'environnement, un accord avait été trouvé le 11 avril. La décision est tombée ce mardi 14 décembre en fin de journée. L’Autorité de la concurrence européenne a validé les engagements proposés par Veolia, qui va pouvoir finaliser l’OPA sur son concurrent Suez. "Grâce aux engagements très complets mis en avant par Veolia, la Commission a pu autoriser ce rapprochement de deux acteurs français historiques de l 'eau et des déchets, a déclaré Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence. Par la décision, la Commission s'assure que cette opération n'aura pas d'effets négatifs sur la concurrence dans les marchés de l'eau et des déchets, deux secteurs essentiels au Pacte Vert pour l'Europe et l'économie circulaire." Plus rien ne s’oppose donc à ce que Veolia reprenne 60% des activités de Suez dans les prochaines semaines. La finalisation de l’opération est prévue autour du 18 janvier 2022.