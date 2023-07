L'Europe termine sur de faibles variations, meilleure semaine depuis fin mars

À Paris, le CAC 40 a pris 0,06% à 7.374,54 points. À Francfort, le Dax a reculé de 0,22% et à Londres, le FTSE 100 a cédé 0,08%.

L'indice EuroStoxx 50 a pris 0,24%, le FTSEurofirst 300 cédé 0,03%. Le Stoxx 600 reculé de 0,10% mais l'indice a gagné 3,05% cette semaine, sa meilleure performance depuis la fin du mois de mars.

Sur l'ensemble de la semaine, la CAC 40 a gagné 4,12%.

Michele Morganti, stratège actions principal chez Generali Investments à Rome a cependant appelé à la prudence.

Il estime que les ratios cours/bénéfice sont "exubérants" par rapport aux taux réels et à la croissance économique, en particulier aux Etats-Unis.

"Nous restons prudents sur les actions à court terme en raison de l'inflation de base qui persiste, du resserrement des conditions de crédit et des indicateurs macroéconomiques qui pointent vers le sud", a dit Michele Morganti.

VALEURS

Après avoir bondit de plus de 7% dans la journée, Vallourec, qui a annoncé un relèvement de son objectif d'Ebitda pour le deuxième trimestre et d'une prévision de réduction de sa dette nette au second semestre, a terminé sur un gain de 1,85%.

A WALL STREET

Au moment de la clôture en Europe, Wall Street évoluait dans le vert après les bons résultats de JPMorgan et Wells Fargo. Le Dow Jones gagnait 0,31%, le Standard & Poor's 500 0,16% et le Nasdaq Composite 0,38%.

INDICATEUR DU JOUR

Seul indicateur majeur du jour, le moral des ménages américains s'est nettement amélioré depuis le début du mois juillet par rapport à juin, à son plus haut niveau en près de deux ans avec le recul de l'inflation et la solidité du marché de l'emploi, selon les premiers résultats de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.

CHANGES

Le dollar retrouve des couleurs après avoir atteint la veille un creux depuis avril 2022. Il avance de 0,10% face à un panier de devises de référence. Sur la semaine, il a chuté de 2,36%. L'euro s'affiche à 1,1238 dollar, en hausse de 0,98%.

TAUX

Les rendements des emprunts d'Etat on progressé en fin de journée vendredi après que l'enquête sur le moral des ménages américain a montré qu'ils avaient relevé en légère hausse leur prévision d'inflation.

Le rendement des Treasuries à dix ans progresse de 3,8 points de base à 3,7969 et son équivalent allemand a fini à 2,4750 (+1 point de base).

PÉTROLE

Sur le marché du pétrole, le Brent recule de 1,46% à 80,17 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 1,52% à 75,72 dollars.

(Rédigé par Kate Entringer)