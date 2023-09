L'Europe termine pessimiste à l'issue d'une semaine chargée

À Paris, le CAC 40 a abandonné 0,4% à 7.184,82 points, tandis que le Dax allemand cédait 0,09%. Le Footsie britannique a clôturé stable.

L'indice EuroStoxx 50 a terminé la séance sur une baisse de 0,13%, contre 0,32% pour le FTSEurofirst 300 et 0,31% pour le Stoxx 600.

Les marchés digèrent une semaine chargée en décisions de politique monétaire, qui semblent indiquer que le pic des taux est proche mais qu'il faudra patienter pour de futures baisses.

La réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) mercredi a été le principal événement de la semaine: si la banque centrale américaine a, comme prévu, fait une pause dans son resserrement monétaire, son président Jerome Powell a prévenu que les taux directeurs resteraient à un niveau plus élevé plus longtemps.

Une baisse de taux semble d'autant plus lointaine que l'économie américaine affiche une résistance à toute épreuve, ce qui limitera la pression mise sur la Fed pour qu'elle assouplisse les conditions monétaires: les projections économiques de la banque centrale américaine accréditent le scénario de l'atterrissage en douceur.

"Le message qu'envoient des données macroéconomiques (aux Etats-Unis) reste celui d'une amélioration de la situation, ce qui contraste fortement avec ce qu'elle était il y a quelques mois. L'énigme que les investisseurs doivent déchiffrer est de savoir s'il s'agit d'une bonne ou d'une mauvaise nouvelle pour les actifs risqués", constate Florian Ielpo, responsable de la recherche chez Lombard Odier AM.

La Banque d'Angleterre et la banque centrale suisse ont également surpris les marchés cette semaine en laissant leurs taux inchangés, mais en territoire restrictif.

Vendredi, la contraction des indicateurs d'activité PMI, indiquant que la transmission des taux plus élevés à l'économie européenne se poursuit, a aussi fait pression sur les actions.

VALEURS

Ubisoft a fini en hausse de 4,47%, parmi les meilleures performances du Stoxx 600, après l'avis favorable des autorités britanniques de la concurrence à l'acquisition restructurée d'Activision Blizzard par Microsoft, qui permettrait au spécialiste français des jeux vidéo de récupérer les droits de diffusion en continu d'Activision.

Le nouveau directeur de la création de Gucci a révélé sa collection à l'occasion d'un défilé vendredi, ce qui a soutenu le cours de Kering, qui s'est octroyé 1,51%.

Solutions 30 a fait état jeudi d'un creusement de sa perte nette au premier semestre à 14,4 millions d'euros, ce qui a pesé sur le titre, en chute de 16,79%, en queue du SBF 120.

Les banques néerlandaises ont chuté après le soutien apporté par les parlementaires néerlandais à un projet de relèvement de taxe sur les banques pour couvrir une augmentation du salaire minimum et une aide plus importante à la garde d'enfants en 2024. ING a perdu 6,35%, ABN AMRO 4,47% et Van Lanschot Kempen 0,76%. L'indice sectoriel des banques européennes s'est replié de 1,14%.

A WALL STREET

Wall Street avance à l'heure de la clôture en Europe après trois séances consécutives de baisse, les marchés se positionnant avant de nombreux commentaires de membres du conseil des gouverneurs de la Fed.

A l'heure de la clôture en Europe, les échanges à la Bourse de New York indiquaient une hausse de 0,12% pour le Dow Jones, contre 0,44% pour le Standard & Poor's 500 et 0,96% pour le Nasdaq Composite.

TAUX

Les rendements s'érodent après avoir bondi au cours des deux séances précédentes, après les annonces de la Fed.

Le rendement du Treasury à dix ans recule de 4,4 points de base à 4,4357%, tandis que le taux à deux ans perd 3,6 pb à 5,1119%.

Le rendement du dix ans allemand a clôturé stable à 2,74%, tandis que le deux ans cédait 1 pb à 3,254%.

CHANGES

Le dollar progresse modérément, proche de son plus haut depuis six mois, avant des commentaires de plusieurs membres du conseil des gouverneurs de la Fed, dont le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, et la gouverneure du conseil d'administration, Lisa Cook.

Le dollar avance de 0,07% face à un panier de devises de référence, touchant un plus haut sur six mois au cours de la séance, tandis que l'euro demeure stable à 1,0661 dollar.

La livre sterling recule de 0,27% à 1,2261 dollar.

PÉTROLE

Le brut progresse, les marchés s'inquiétant de la décision russe d'interdire les exportations de diesel et de gasoil, afin de maîtriser les prix sur le marché domestique.

Le Brent grignote 0,23% à 93,51 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) se hissant de 0,41% à 90 dollars.

A SUIVRE LUNDI :

(Rédigé par Corentin Chappron)