L'Europe termine la semaine sans direction

(Reuters) - Les Bourses européennes ont fini la semaine sans direction, les pertes du secteur de l'automobile et du groupe minier Aurubis ayant pesé sur les gains de l'énergie et des ressources de base.

À Paris, le CAC 40 a terminé en baisse de 0,27% à 7.296,77 points. Le Footsie britannique a pris 0,34% et le Dax allemand a abandonné 0,67%.

L'indice EuroStoxx 50 termine en baisse de 0,31%, le FTSEurofirst 300 gagne 0,01% et le Stoxx 600 recule de 0,01%.

Le secteur automobile, qui a perdu 2,58% suite à l'abaissement par UBS de ses recommandations sur Volkswagen (-5%) et Renault (-6,25%), ainsi que le plongeon d'Aurubis (-6%) - qui soupçonne qu'une bande criminelle a volé une partie de son métal -, ont entraîné certains marchés à la baisse vendredi.

L'activité manufacturière chinoise, ressortie à 51,0 en août contre un consensus à 49,3, a en revanche soutenu les prix des matières premières et, avec eux, les valeurs énergétiques et minières, et laissé supposer que les efforts de Pékin pour relancer la croissance économique portaient leurs fruits.

Les espoirs de reprise sont également visibles en Europe, où l'activité manufacturière s'est contractée à un rythme plus lent qu'en juillet, selon les résultats définitifs de l'enquête mensuelle S&P Global/Hamburg Commercial Bank.

La publication jeudi des premières estimations de l'inflation en zone euro, qui ont montré une baisse plus importante que prévu des prix sous-jacents en août, ont en outre contribué à rendre les marchés très enclins à considérer que la Banque centrale européenne (BCE) maintiendra ses taux lors de sa réunion du 14 septembre.

Selon le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, la BCE est "très proche" du point haut sur ses taux d'intérêt.

INDICATEURS DU JOUR

Le rapport mensuel sur l'emploi américain, très attendu, a montré vendredi que le taux de chômage a progressé en août et que la croissance des salaires a ralenti, suscitant des attentes selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait suspendre ses hausses de taux d'intérêt.

L'activité manufacturière aux Etats-Unis s'est en outre contractée pour le dixième mois consécutif en août, même si le rythme du déclin a ralenti, suggérant que le secteur pourrait commencer à se stabiliser sur de faibles niveaux.

VALEURS

Le compartiment de l'énergie a progressé de 1,93% vendredi, aidé par les chiffres chinois et par les prévisions de réduction de production de pétrole de la part des pays producteurs jusqu'à la fin de l'année.

Le secteur des ressources de base a pour sa part gagné 1,48%, les prix de la plupart des métaux ayant augmenté après la publication d'une reprise inattendue de l'activité manufacturière en Chine, son principal consommateur.

A Paris, Casino a abandonné 4,93% après que l'agence de notation S&P Global a abaissé de "CC" à "D" la note de crédit du distributeur, affirmant qu'il n'avait pas honoré le coupon dû mi-juillet sur certaines obligations.

A WALL STREET

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones prend 0,03%, tandis que le Standard & Poor's 500 et Nasdaq Composite se sont retournés en baisse et abandonnent 0,11% et 0,34% respectivement. Wall Street digère une publication sur l'emploi avec des données mitigées, le marché de travail restant solide malgré quelques signes de détérioration.

CHANGES

Le dollar progresse face à l'euro, après que le rapport sur l'emploi.

Le billet vert gagne 0,53% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro EUR= recule de 0,55% à 1,0781 dollar.

TAUX

Les rendements obligataires de la zone euro ont légèrement progressé vendredi dans un marché volatile, tout en affichant une baisse hebdomadaire alors que les investisseurs digérent les données des deux côtés de l'Atlantique suggérant que les banques centrales pourraient être proches de la fin de leur cycle de resserrement.

Le rendement du dix ans allemand a pris plus de 6 points de base à 2,537 %, tandis que celui du taux à deux ans a fini presque inchangé à 2,984%.

Aux Etats-Unis, les rendements obligataires ont d'abord creusé leur repli avec le rapport sur l'emploi avant de repartir à la hausse.

Le rendement du Treasury à dix ans avance de plus de 10 points de base à 4,2004%, tandis que le taux à deux ans US2YT=RR grignote trois points de base à 4,8889%.

PÉTROLE

Les cours du pétrole progressent vendredi et sont en passe de mettre fin à deux semaines de pertes, soutenus par les espoirs d'un prolongement du resserrement de l'offre de la part de l'Opep+.

Le Brent avance ainsi de 1,45% à 88,09 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progressant de 1,7% à 85,05 dollars.

(Rédigé par Diana Mandiá)