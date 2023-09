L'Europe termine dans le vert, soutenue par les taux et la Chine

(Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé la semaine en hausse, réalisant leur meilleure performance hebdomadaire depuis deux mois, grâce à l'espoir que la Banque centrale européenne (BCE) mette fin à son cycle de hausses de taux et à des données suggérant que l'économie chinoise pourrait retrouver un certain élan.

À Paris, le CAC 40 a terminé en hausse de 0,96% à 7.378,82 points. Le Footsie britannique a pris 0,5% et le Dax allemand 0,56%.

L'indice EuroStoxx 50 s'est octroyé 0,36%, le FTSEurofirst 300 0,3% et le Stoxx 600 0,28%.

Sur la semaine, le CAC a pris 1,9% et le Stoxx 600 1,6%.

La possibilité d'une fin imminente du cycle de resserrement monétaire de la BCE est devenue plus tangible après l'annonce de la dixième hausse des taux de la zone euro jeudi, une perspective qui a soutenu vendredi les marchés d'actions et l'appétit pour le risque.

La BCE a relevé jeudi ses taux d'intérêt face à des pressions inflationnistes persistantes, tout en signalant que ce cycle de resserrement monétaire touchait probablement à sa fin.

L'optimisme demeure après cette annonce, bien que plusieurs responsables de la BCE, dont sa présidente Christine Lagarde, aient déclaré vendredi que l'institution maintiendrait les taux d'intérêt à un niveau élevé pendant une période prolongée et pourrait même les relever à nouveau si nécessaire.

Le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a déclaré vendredi lors d'une interview accordée à Bloomberg TV que Francfort devrait s'abstenir de relever davantage les taux alors que la zone euro était en bonne voie pour réduire l'inflation.

Les données macroéconomiques en provenance de Chine, malgré les inquiétudes persistantes concernant le secteur immobilier, contribuent à soutenir les actions exposées à la deuxième économie mondiale. La production industrielle et les ventes au détail en août sont ressorties vendredi supérieures aux attentes, ce qui donne à penser que les mesures prises par Pékin pour soutenir son économie commencent à porter leurs fruits.

VALEURS

Les valeurs européennes exposées au marché chinois comme LVMH, Hermès, Kering < et L'Oréal ont avancé vendredi de 2,5%, 1,4%, 1,7% et 1,9% respectivement.

L'optimisme sur la Chine a également aidé les ressources de base dont le compartiment a progressé de 1,3%.

Le secteur de la technologie a en revanche souffert (-1,3%), avec ASML perdant 3,4% et BE Semiconductors 4,7% après que Reuters a rapporté que le fabricant taïwanais de semi-conducteurs TSMC a demandé à ses principaux fournisseurs de retarder les livraisons d'équipements.

Un abaissement de la recommandation sur la valeur par UBS a pesé également sur ASMI (-6,5%).

Le groupe suédois H&M a reculé de 7,3% après avoir publié un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes.

A WALL STREET

Les trois principaux indices de Wall Street sont en baisse, plombés par les semiconducteurs, et alors que les investisseurs examinent la dernière série de données économiques et se tournent vers la prochaine décision de politique de la Réserve fédérale le 20 septembre.

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones abandonne 0,52%, le Standard & Poor's 500 0,82% et le Nasdaq Composite 0,27%.

Les fabricants de semi-conducteurs Broadcom, ON Semiconductor et NXP Semiconductors reculent de 1,8% à 3%, sur fond de craintes concernant la demande, le secteur automobile national étant confronté à une grève historique.

Applied Materials, Lam Research et KLA Corp perdent d'environ 4% chacun après que Reuters a rapporté que TSMC avait demandé aux fournisseurs de retarder les livraisons d'équipements pour les puces.

LES INDICATEURS DU JOUR

Les indicateurs économiques américains ont dressé vendredi un tableau contrasté : le moral des ménages s'est détérioré plus que prévu en septembre, tandis que la production industrielle a largement dépassé les attentes.

CHANGES

Le dollar recule (-0,17%) face à un panier de devises de référence, frappé par la publication de données sur le moral des ménages en baisse, tandis que l'euro gagne 0,28% à 1,0671 dollar.

Le billet vert s'achemine toutefois vers un neuvième gain hebdomadaire, sa plus longue série en ce sens en neuf ans.

TAUX

Les rendements obligataires ont progressé vendredi, et ceux du Bund allemand à deux ans, sensible à la politique monétaire, ont connu leur plus fort gain hebdomadaire depuis la mi-juin, suite à la hausse de 25 points de base des taux de la BCE jeudi, le marché évaluant la possibilité d'une nouvelle hausse.

Il a pris plus de 5 pb à 3,21%, tandis que celui à dix ans allemand a gagné plus de 7 à 2,669%.

Les marchés obligataires américains progressent également, avec le rendement du Treasury à dix ans gagnant plus de 4 points de base à 4,3324%, et celui à deux ans presque 3 pb à 5,0432%.

PÉTROLE

Les prix du pétrole ont atteint vendredi un nouveau sommet de 10 mois, les craintes concernant la réduction de l'offre s'ajoutant à l'optimisme concernant la demande chinoise.

Le Brent prend 0,1% à 93,79 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progressant de 0,58% à 90,68 dollars CLc1.

(Rédigé par Diana Mandiá)