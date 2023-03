L'Europe termine dans le vert, portée par la technologie et les banques

(Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse mercredi, portées notamment par la technologie et les banques, qui bénéficient des perspectives optimistes du fabricant de puces Infineon et de l'arrivée d'un nouveau dirigeant chez UBS.

À Paris, le CAC 40 a terminé en hausse de 1,39% à 7.186,99 points. Le Footsie britannique a gagné 1,07% et le Dax allemand 1,23%.

L'indice EuroStoxx 50 a pour sa part fini sur un gain de 1,51%, le FTSEurofirst 300 de 1,25% et le Stoxx 600 de 1,3%.

La nomination surprise de Sergio Ermotti au poste de président-directeur général d'UBS a été saluée par les marchés mercredi, l'actuel président du réassureur Swiss Re devant piloter à partir du 5 avril le rachat par la banque de Zurich son rival Credit Suisse.

La tendance reste toutefois prudente avant plusieurs indicateurs macroéconomiques européens prévus plus tard cette semaine: les chiffres préliminaires de l'inflation allemande et espagnole pour le mois de mars seront connus jeudi, avant ceux de la France et l'ensemble de la zone euro vendredi.

L'inflation de base - qui exclut les prix de l'énergie et des denrées alimentaires, les éléments les plus volatils - devrait afficher un nouveau record de 5,7% dans les pays partageant l'euro.

Peter Kazimir, membre du Conseil des gouverneurs de la banque centrale européenne (BCE) et Philip Lane, chef économiste de l'institution, ont jugé mercredi que les taux d'intérêt devaient encore monter pour contenir la hausse des prix.

VALEURS

L'indice des banques sur le Stoxx 600 a terminé sur un gain de 1,92% et celui des services financiers de 1,82%. UBS, soutenu par l'annonce de son futur PDG, a avancé de 3,7%.

Le compartiment des nouvelles technologies, déjà soutenu par la réorganisation du géant chinois Alibaba annoncée la veille, a fini en hausse de 2,67%, avec notamment le fabricant de puces Infineon (+6,9%) qui a relevé ses prévisions financières pour l'ensemble de l'année.

Dans son sillage, STMicroelectronics a pris 6,4%, ASML Holding 3%, ASM International 4,1% et BE Semiconductor Industries 3,3%.

L'opérateur de satellites SES s'est octroyé 3,7% à Paris mercredi, le groupe luxembourgeois et son concurrent américain Intelsat ayant engagé des discussions en vue d'un éventuel rapprochement.

Atos, lanterne rouge du SBF 120, a par contre plongé de 16,7% après qu'Airbus a décidé de mettre fin à son projet de prise de participation dans Evidian, la future branche d'activités digitales et de cybersécurité du groupe.

Mercedes-Benz, pénalisé par un possible désengagement partiel du fonds souverain koweïtien de son capital, a abandonné 2,1%.

A WALL STREET

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones gagnait 0,52%, le Standard & Poor's 500 0,91% et le Nasdaq 1,20%, les espoirs croissants de voir la Fed suspendre ses hausses de taux d'intérêt en mai soutenant les valeurs technologiques et de croissance.

LES INDICATEURS DU JOUR

Une enquête de l'institut GfK a montré mercredi que, si le moral des consommateurs allemands devrait se redresser en avril avec la baisse des prix de l'énergie, une amélioration durable est encore loin, le rythme de l'amélioration ayant sensiblement ralenti par rapport aux mois précédents.

En France, l'indice de confiance des ménages en France a de nouveau légèrement reculé en mars, selon l'enquête mensuelle de conjoncture publiée mercredi par l'Insee.

CHANGES

L'"indice dollar", qui mesure les variations du billet vert face à un panier de devises monte légèrement (+0,25%) et l'euro affiche un petit recul de 0,04% à 1,0843 dollar dans un contexte de calme relatif sur les marchés.

TAUX

En forte hausse au cours des dernières séances, les rendements obligataires se sont détendus mercredi, ceux du Trésor américain à dix ans reculant de 1,2 point de base pour s'afficher à 3,55%.

Celui du Bund allemand de même échéance a avancé de quatre points de base à 2,328%.

PÉTROLE

Les cours pétroliers se sont retournés à la baisse mercredi alors qu'ils progressaient pour la troisième séance d'affilée en raison des inquiétudes sur l'approvisionnement avec la suspension des exportations de brut du Kurdistan irakien.

Le Brent recule de 0,55% à 78,22 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 0,3% à 73 dollars.

A SUIVRE JEUDI:

(Édité par Blandine Hénault)