L'Europe termine dans le rouge, les rendements baissent toujours

© Neil Hall Les Bourses européennes ont terminé en baisse. À Paris, le CAC 40 a terminé en baisse de 2,01% à 6.396,73 points, sa plus forte baisse en une séance depuis le 21 décembre. Le Footsie britannique a cédé 1,68% et le Dax allemand 1,73%. /Photo d'archives/REUTERS/Neil Hall

Le président de la Réserve fédérale d'Atlanta, Raphael Bostic, a averti mercredi qu'un résurgence de l'épidémie due au variant Delta, hautement infectieux, pourrait entraver la reprise économique aux États-Unis.

Les annonces de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi ont cependant profité à l'euro et ralenti la baisse des rendements obligataires européens.

La Banque centrale européenne (BCE) s'est fixé un nouvel objectif d'inflation 2% à moyen terme, au lieu d'un taux dans la zone euro "proche de, mais inférieur à 2%", et a précisé qu'elle pourrait légèrement dépasser 2% pendant "une période intermédiaire".

À Paris, le CAC 40 a terminé en baisse de 2,01% à 6.396,73 points, sa plus forte baisse en une séance depuis le 21 décembre. Le Footsie britannique a cédé 1,68% et le Dax allemand 1,73%.

L'indice EuroStoxx 50 a perdu 2,13%, le FTSEurofirst 300 1,73% et le Stoxx 600 1,72%.

VALEURS

En Europe, le secteur bancaire (-2,48%) a souffert de la baisse des rendements obligataires, qui pèse sur les marges des banques.

Le secteur de la distribution (-3,08%) a quant à lui été pénalisé par les craintes liées aux variants du coronavirus.

A Paris, où toutes les valeurs du CAC 40 ont fini dans le rouge, Carrefour a cédé 3,37%, et du côté des banques, Société Générale a perdu 3,12% et BNP Paribas 2,86%.

En revanche, l'équipementier automobile allemand Knorr-Bremse a gagné 7,26% après avoir renoncé à acquérir la majorité du capital de son compatriote Hella.

A WALL STREET

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones perdait 0,69% à 34.440,91 points, le Standard & Poor's 500, plus large, reculait de 0,8% à 4.323,46 et le Nasdaq abandonnait 1,28% à 14.477,47.

CHANGES

Le dollar cède 0,26% face à un panier de devises de référence et l'euro affiche une hausse de 0,41%, à 1,1838 dollars.

Le yen, favorisé par son statut de valeur refuge, est en passe d'enregistrer sa plus forte hausse quotidienne de l'année (+0,76%).

TAUX

Le mouvement général de baisse des rendements obligataires a fait perdre jusqu'à sept points de base au rendement des bons du Trésor américain à 10 ans, revenu sous 1,25%, son plus bas niveau depuis le 16 février.

En Europe, la baisse s'est atténuée en deuxième partie de séance après la présentation de la nouvelle stratégie de La Banque centrale européenne (BCE): le rendement du Bund allemand à dix ans a fini la journée en baisse de trois points à -0,31% après un plus bas à -0,344% et son équivalent français à 0,024% après être brièvement revenu à zéro pour la première fois depuis avril.

PÉTROLE

Les cours du pétrole, orientés à la baisse en début de journée, sont repassés dans le vert après l'annonce d'une forte diminution des stocks de brut aux États-Unis (-6,9 millions de barils) la semaine dernière.

Le Brent gagne 0,16% à 73,67 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) remonte de 0,19% à 72,36 dollars. L'un et l'autre étaient auparavant tombés à leur plus bas niveau depuis trois semaines.

(Rédigé par Kate Entringer, édité par Marc Angrand)