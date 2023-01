L'Europe stable avant l'inflation en zone euro et l'emploi US

À Paris, le CAC 40 prend 0,03% à 6.763,66 vers 08h50 GMT. À Londres, le FTSE 100 avance plus nettement, de 0,4%, grâce aux valeurs liées au matières premières. A Francfort, le Dax fléchit de 0,19%, plombé par le secteur de l'automobile.

L'indice EuroStoxx 50 recule de 0,04%, tandis que le FTSEurofirst 300 grignote 0,07% et le Stoxx 600 0,01%.

Les contrats à terme sur les principaux indices américains préfigurent un rebond de 0,12% pour le Dow Jones, de 0,15% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,04% pour le Nasdaq alors que les indices ont été pénalisés la veille par l'enquête du cabinet ADP qui a montré que le secteur privé avait créé plus d'emplois qu'attendu en décembre aux Etats-Unis.

Le rapport officiel du département du Travail doit être publié à 13h30 GMT. Le consensus Reuters prévoit 200.000 créations de postes en décembre contre 263.000 le mois précédent, un taux de chômage stable à 3,7% et un ralentissement de la croissance des salaires à 5,0% sur un an et 0,4% en rythme mensuel.

En zone euro, les deux principales statistiques attendues sont les données mensuelles de l'inflation et celles des ventes au détail, prévues à 10h00 GMT. Reuters anticipe une décélération de l'inflation à 9,7% sur un an et une contraction des ventes au détail sur un an de 3,3% dans le bloc monétaire.

En attendant, les ventes au détail en Allemagne ont progressé plus fortement que prévu en novembre, de 1,1% sur un mois, mais les commandes à l'industrie allemande ont enregistré une contraction nettement plus marquée qu'attendu, tandis qu'en France, les dépenses de consommation des ménages ont affiché une légère hausse de 0,5% en novembre après une baisse de 2,7% en octobre.

En Bourse, la hausse sur le Stoxx 600 est emmenée par le compartiment des ressources de base (+0,93%) et celui de l'énergie (+1,03%), ce dernier étant tiré par la baisse des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière.

L'indice de l'automobile, plombé notamment par Volkswagen (-2,2%) et BMW (-1,89%), accuse le plus important repli sectoriel.

Dans les résultats de sociétés, Sodexo recule de 3,34% malgré un chiffre d'affaires au premier trimestre de son exercice 2023 supérieur aux attentes.

