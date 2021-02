L’Europe spatiale veut revoir sa stratégie dans le domaine des lanceurs

La France et la Commission Européenne veulent accélérer dans le domaine spatial. Après leur séance de travail concernant la politique industrielle de l’Europe, le commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton et le ministre français de l’Economie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire, ont insisté sur le caractère stratégique du secteur spatial.