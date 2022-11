L’Europe spatiale en conclave à Paris pour définir son ambition stratégique

Les ministres européens chargés de l’Espace sont réunis à Paris le 22 et 23 novembre pour définir le budget et les priorités stratégiques de l’Agence spatiale européenne pour la période 2023-2025. L'ESA vise un budget de plus de 18 milliards d'euros sur ces trois prochaines années, soit une hausse de près de 30% par rapport à la période précédente.