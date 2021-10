L’Europe se prépare à lancer un plan massif dans le cloud

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Commission européenne Un plan européen sur le cloud est imminent

Le plan européen PIIEC (projet important d’intérêt européen commun) sur le cloud est sur les rails. Le secrétariat d’Etat de la Transition numérique et des Communications électroniques a annoncé mercredi 6 octobre le lancement officiel du processus de rapprochement entre environ 80 projets rassemblant près de 200 entreprises de douze États membres de l'Union européenne.

« L’objectif de ce processus de matchmaking est de coordonner les différents projets en provenance des Etats membres de façon à soumettre à Commission européenne un plan cohérent qui a toutes les chances d’être validé et accepté », explique à L’Usine Nouvelle Alban Schmutz, vice-président en charge des relations avec les pouvoirs publics chez OVHcloud, et président de CISPE, l’association des fournisseurs de cloud d’infrastructure en Europe.

L’idée de ce plan a été initiée par la France et l’Allemagne, lors du dialogue technologique en octobre 2020. Dix autres Etats membres de l’UE se sont joints à l’initiative, dont l’Espagne, l’Italie, la Belgique, les Pays-Bas, la Pologne, la Hongrie et la Slovénie. L’objectif est d’assurer l’indépendance et la souveraineté numériques de l’Europe en la dotant d’une infrastructure cloud européenne à la hauteur de sa puissance économique.

