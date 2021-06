L'Europe se dote enfin d'une nouvelle Politique Agricole Commune

Trois ans de discussion

Les discussions entre le Parlement européen et les Etats membres de l'UE sur la réforme de la PAC ont commencé il y a près de trois ans. Les débats se sont notamment cristallisés autour de la répartition des quelque 387 milliards d'euros de crédits prévus pour la période 2021-2027, soit un tiers du budget global de l'UE.

L'un des objectifs vise à drainer davantage les subventions vers les petites exploitations plutôt que de soutenir les grandes entreprises agro-industrielles. La nouvelle PAC veut aussi rendre le système d'aides communautaires plus favorable à l'environnement, avec notamment des règles visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole, qui représentent 10% des émissions globales de l'UE.

"Sur certains points, nous aurions souhaité des compromis différents, mais dans l'ensemble, je pense que l'on peut être satisfait de l'accord obtenu", a déclaré, sur twitter, le commissaire européen à l'Agriculture Janusz Wojciechowski, qui a participé aux négociations.

