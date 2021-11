L'Europe sans direction, l'inflation britannique pèse sur le Footsie

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © PETER NICHOLLS Les principales Bourses européennes évoluent en ordre dispersé et dans de faibles variations en début de séance mercredi. À Paris, le CAC 40 gagne 0,09% vers 09h00 GMT. A Francfort, le Dax avance de 0,18%. A Londres, le FTSE 100 cède 0,15%. /Photo d'archives/REUTERS/Peter Nicholls

A Londres, le FTSE 100 cède 0,15%, la progression plus importante que prévu de l'inflation britannique, au plus haut en dix ans, ayant renforcé les anticipations d'une hausse de taux de la Banque d'Angleterre en décembre.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,13%, le FTSEurofirst 300 de 0,12% et le Stoxx 600 de 0,14%.

Les investisseurs semblent vouloir marquer une pause après les records en série inscrits par les marchés actions dernièrement. Mardi encore, le Stoxx 600, le CAC et le Dax ont atteint de nouveaux plus hauts après l'annonce d'une hausse plus forte que prévu des ventes au détail aux Etats-Unis en octobre.

L'indicateur a renforcé l'optimisme quant à la reprise de la première économie mondiale mais pourrait également encourager la Réserve fédérale à réduire ses mesures de soutien sur fond d'inflation élevée.

En Bourse, peu de valeurs se démarquent dans les premiers échanges.

La société polonaise de livraison de colis InPost chute de 12,14% à Amsterdam après avoir abaissé ses prévisions annuelles en raison d'une croissance plus lente que prévu du marché du commerce en ligne.

Le groupe de santé Siemens Healthineers prend 5,4% après avoir relevé les objectifs de synergie de son acquisition du spécialiste américain de radiothérapie Varian.

(Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)