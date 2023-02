L’Europe s’impose des batteries durables

L'Europe voulait des batteries vertes produites localement pour ses véhicules électriques. Elle les aura. Ou plutôt, elle se donne les moyens de les avoir, avec un règlement adopté le 9 décembre 2022. Le texte doit encore être officiellement ratifié par le Parlement et le Conseil de l’Europe, mais c’est une victoire pour Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur chargé de l’industrie, qui a tweeté le même jour: «Les batteries sont au cœur de la mobilité électrique, avec une demande multipliée par 14 d’ici à 2030. Notre règlement batteries assurera que la mobilité verte crée des emplois en Europe, que nous ne sommes pas que des sous-traitants et que chaque batterie vendue sur notre marché est durable et sûre.» Une manière de poser trois des quatre enjeux majeurs du règlement.

