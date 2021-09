L’Europe s’engage à réaliser six lancements par an pour soutenir Ariane 6 et Vega C

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © ArianeGroup Holding Les clients institutionnels européens devront s'engager à réaliser les lancements sur des lanceurs développés par l'agence spatiale européenne.

Comment soutenir Ariane 6 et Vega C face à la concurrence américaine ? La question est déjà d’actualité pour les états européens même si les deux fusées doivent effectuer leur premier vol seulement en 2022. En effet, sans un soutien institutionnel fort, il leur sera difficile de lutter contre les Space X, United Launch Alliance et autres Blue Origin… qui bénéficient de la forte activité sur leur marché domestique des acteurs étatiques comme la NASA et du département américain de la Défense.

L’agence spatiale européenne (ESA) a rendu public ce 3 septembre l’adoption par ses états membres d’une résolution déterminante pour la filière. Cette résolution adoptée à la mi-août, fixe les conditions des trois premières années d'exploitation stabilisée des nouveaux lanceurs européens, Ariane 6 et Vega-C depuis le port spatial européen en Guyane.

«Le modèle d'exploitation stabilisé revu repose sur une demande de service de lancement institutionnel européen comprenant quatre lanceurs Ariane 6 (trois Ariane 62 avec deux boosters et un Ariane 64 avec quatre boosters, ou deux configurations sur un lancement à double charge utile sur Ariane 64) et de deux Vega-C par an en moyenne», précise le communiqué de l’agence spatiale. Pour plus de souplesse, des options sont également prévues s’il fallait répondre à une demande de lancement institutionnelle ou commerciale plus importante.

Quid d’un soutien financier direct ? Les discussions avant le vote de la résolution prévoyaient un tel soutien et s’orientaient vers un consensus autour de 140 millions d’euros par an. Toutefois, L’Usine Nouvelle n’a pu avoir pour l’instant la confirmation que ce soutien avait bien été validé.

Une préférence européenne pour contrer SpaceX

La résolution entérine aussi le principe de la préférence européenne : les clients institutionnels européens devront s'engager à réaliser les lancements sur des lanceurs développés par l'ESA. Une manière de leur interdire de faire appel aux services de l’américain Space X, même s’il est moins cher. Ce dernier est souvent accusé de ce côté-ci de l'Atlantique de concurrence déloyale, cassant les prix sur le marché commercial grâce aux marges confortables réalisées sur son marché domestique plus captif.

L’agence spatiale européenne justifie l’initiative de ses pays membres comme une nécessaire adaptation aux conditions de marché. Depuis plusieurs mois, l’ESA avait reconnu que les hypothèses et les perspectives de marché établies au moment du lancement du programme d’Ariane 6 en 2014, étaient loin d’être celles attendues. Guerre des prix pour le lancement des satellites géostationnaires, arrivée des constellations, surcapacité dans l’offre de lanceurs… L’ESA évoque même un changement complet de paradigme.

ArianeGroup fragilisé

Ce soutien au secteur spatial intervient alors que la filière industrielle européenne des lanceurs est fragilisée. En particulier son chef de file ArianeGroup, maître d’œuvre industriel d’Ariane 6. La société commune née du regroupement des activités spatiales entre Safran et Airbus en 2015 prévoit une baisse de charge de l’ordre de 30% de son activité d’ici 2025 ! Cela entraînera forcément des coupes claires dans les effectifs du groupe de 7500 personnes. Les négociations entre direction et syndicats devaient démarrer à partir de septembre.