L'Europe rebondit, les valeurs cycliques en tête

À Paris, le CAC 40 gagne 1,79% à 6.960,63 points vers 09h04 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 1,52% et à Francfort, le Dax avance de 1,86%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 1,98%, le FTSEurofirst 300 de 1,55% et le Stoxx 600 de 1,58%.

"Les actions européennes progressent malgré les secousses de Wall Street liées aux inquiétudes concernant les valeurs technologiques, ce qui de fait allège la pression sur les valeurs cycliques européennes", commente Neil Wilson, responsable de l'analyse marchés chez Markets.com.

Le secteur du tourisme et loisirs affiche ainsi la plus forte hausse en Europe (+4,1%) avec un gain de plus de 6% pour Lufthansa et de plus de 4% pour Accor, parmi les plus fortes hausses du CAC 40 avec Airbus (+4,39%).

Les secteurs de l'automobile (+2,47%), des ressources de base (+2,73%) ou encore des banques (+2,29%) se distinguent également.

A Paris, Renault gagne 5,5%, suivi non loin d'ArcelorMittal (+3,87%) et de Société générale (+2,98%).

