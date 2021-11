L'Europe poursuit sa progression, les ventes au détail US à suivre

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Toby Melville Les principales Bourses européennes évoluent en hausse modérée mardi en début de séance. À Paris, le CAC 40 gagne 0,15%. A Londres, le FTSE 100 est stable et à Francfort, le Dax avance de 0,06%. /Photo d'archives/REUTERS/Toby Melville

À Paris, le CAC 40 gagne 0,15% à 7.139,04 points à 08h58 GMT après un pic absolu à 7.158,36. A Londres, le FTSE 100 est stable et à Francfort, le Dax avance de 0,06% après un record en séance.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,1%, le FTSEurofirst 300 de 0,15% et le Stoxx 600, qui a également inscrit un plus haut, avance de 0,1%.

Le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping ont échangé plus de trois heures la nuit dernière lors d'un sommet par visioconférence très attendu alors que les Etats-Unis et la Chine s'opposent sur de nombreux sujets dont celui des droits de l'Homme, de la pandémie ou encore du commerce.

Alors que les discussions ne semblent pas déboucher sur des résultats immédiats, les deux dirigeants ont souligné leur responsabilité vis-à-vis du monde pour éviter tout conflit.

"Les acteurs du marché considèrent un tel sommet comme un effort positif pour stabiliser une relation tendue, ce qui alimente l'appétit pour le risque", a commenté Stephane Ekolo, stratège chez Tradition.

Au rang macroéconomique, est attendue à 10h00 GMT la deuxième estimation de la croissance de la zone euro au troisième trimestre et à 13h30 GMT la publication des données sur les ventes au détail aux Etats-Unis en octobre, dans lesquelles les investisseurs vont chercher les signes de l'impact de l'inflation sur les dépenses des consommateurs.

Le CAC 40 est tiré par la progression de Kering qui avance de 2,00% après le relèvement de conseil de HSBC à "acheter" contre "conserver".

A l'inverse, Bouygues recule de 1,45%, lanterne rouge de l'indice parisien, après la publication de ses résultats sur les neuf premiers mois de l'année.

En Bourse de Londres, Diageo gagne 2,63% après la présentation de ses objectifs à moyen terme et Vodafone prend 5,12% après avoir relevé sa prévision annuelle de flux de trésorerie disponible, ce qui permet au secteur européen des télécoms (+1,19%) d'afficher la plus forte hausse de la matinée.

Thyssenkrupp avance de 4,83% après une information de Bloomberg sur une éventuelle introduction en Bourse de son activité hydrogène au premier trimestre 2022.

Sbanken chute de 6,54% après que l'autorité norvégienne de la concurrence a rejeté le projet de rachat de la banque en ligne par sa concurrente DNB.

(Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)