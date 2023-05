L'Europe ouvre en baisse, inquiétudes sur l'économie chinoise

À Paris, le CAC 40 perd 0,64% à 7.163,80 points vers 07h50 GMT. À Londres, le FTSE 100 abandonne 0,53% et à Francfort, le Dax cède 0,56%.

L'indice EuroStoxx 50 recule de 0,63%, le FTSEurofirst 300 de 0,43% et le Stoxx 600 de 0,48%.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent également une baisse de 0,28% pour le Dow Jones, de 0,26% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,27% pour le Nasdaq.

En Chine, l'activité manufacturière a ralenti plus rapidement que prévu en mai avec un indice PMI à 48,8, tandis que l'indice des services est ressorti à 54,5 en mai après 56,4 en avril.

Ces données ont surpris les investisseurs qui prévoyaient un rédemarrage en trombe de l'économie chinoise dans la foulée de l'abandon des restrictions liées à l'épidémie de COVID-19, certains redoutant même que l'inflation en Europe réaccélère sous l'impulsion de la Chine.

Les statistiques publiées mercredi montrent cependant que la hausse des prix à la consommation en France a ralenti plus que prévu ce mois-ci, à 6,0% sur un an, après 6,9% en avril, tandis que les prix à la production ont reculé en avril, de 5,1% après une hausse de 1,9% en mars.

En attendant les données à 12h00 GMT de l'inflation en Allemagne et celles de l'ensemble de la zone euro jeudi, l'indicateur en Espagne a également montré mardi que les prix à la consommation avaient enregistré en mai un ralentissement plus marqué que prévu (+2,9% sur un an).

Les dépenses de consommation des ménages en biens en France ont par ailleurs reculé de 1% en avril, selon l'Insee. La croissance du PIB en France au premier trimestre a, elle, été confirmée à 0,2% et le gouvernement a dit mercredi maintenir sa prévision de croissance de 1% pour cette année.

En Bourse, le secteur du luxe, particulièrement exposé à la Chine, recule de 1,41%. A Paris, Kering perd 2,04%, Hermès 1,63% et LVMH 1,25%.

Ailleurs en Europe, le suisse Richemont reflue de 1,46% et l'italien et Moncler de 0,57%.

Le compartiment des nouvelles technologies est victime de prises de bénéfice au lendemain de sa forte hausse liée aux annonces de Nvidia. Infineon, STMicroelectronics et Worldline cèdent de 0,49% à 2,14%.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)