L’Europe met un terme à ses coopérations d’exploration lunaire avec la Russie

Depuis l’éclatement du conflit ukrainien, rien ne va plus entre les agences spatiales russe et européenne. Après avoir constaté l’impossibilité de poursuivre la mission Exomars avec Roscosmos, l’agence spatiale européenne a décidé de suspendre leur coopération dans le domaine de l’exploration lunaire. Cette décision a été rendue publique après la tenue d’un conseil de l’Agence spatiale européenne qui s’est tenu le 13 avril. «Comme pour la mission ExoMars, l’agression russe à l’égard de l’Ukraine et les sanctions qui en résultent constituent un changement fondamental de circonstances et mettent l’ESA dans l’impossibilité de mener à bien la coopération prévue à des fins d’exploration lunaire», fait savoir l’ESA dans un communiqué.

